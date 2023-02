L’operatore telefonico virtuale CoopVoce propone al momento una grande varietà di offerte mobile e dal basso costo. Nonostante questo, l’operatore sembra non aver ancora finito. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’operatore ha deciso di rendere ufficialmente disponibile una nuova offerta dal prezzo davvero molto basso di soli 3,90 euro al mese. Si tratta della nuova offerta denominata CoopVoce Evo Voce&SMS Special.

CoopVoce Evo Voce&SMS Special, nuova offerta da 3,90 euro al mese

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha dunque reso disponibile una nuova offerta mobile a basso costo. Come già accennato, si tratta dell’offerta mobile denominata CoopVoce Evo Voce&SMS. Quest’ultima si caratterizza per un costo mensile davvero molto basso pari a soltanto 3,90 euro. Con questo prezzo, l’offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri e 100 MB di traffico dati per navigare con una connettività pari a 4G.

Un’altra importante proposta dell’operatore riguarda il primo mese di rinnovo. Gli utenti che attiveranno la nuova offerta potranno infatti usufruire del primo mese in maniera totalmente gratuita senza costi. Questo sarà però possibile se si attiverà l’offerta esclusivamente online direttamente sul sito ufficiale dell’operatore.

In questo modo, gli utenti avranno anche il costo della spedizione della sim, il costo di attivazione e il costo della sim totalmente azzerati. Ricordiamo che con questa offerta sarà attivato il piano tariffario denominato SuperFacile Coop. Questo prevede un costo di 12 centesimi di euro al minuto ed SMS ad un costo di 12 centesimi l’uno.