Canone Rai, il trucco che in pochi conoscono per non pagarlo

Il 2022 è stato un anno difficile per molte famiglie a causa della crescita dell’inflazione e dei rincari nelle bollette, soprattutto luce e gas. Tuttavia, ci sono alcuni modi per limitare le spese, come richiedere l’esonero dal Canone RAI 2023. In questo articolo, esamineremo come richiedere l’esonero e come inviare la documentazione richiesta.

Canone Rai: non devi obbligatoriamente pagarlo

Il Canone RAI è la tassa sul possesso del televisore a casa, che deve essere pagata annualmente. Nonostante il 2022 non sia stato un anno facile dal punto di vista finanziario, la cifra da pagare rimane invariata a 90 euro all’anno. L’addebito viene riscosso in maniera diretta e inserito sulla bolletta della luce, a seconda del proprio contratto. Se la fatturazione è mensile, l’addebito è di 9 euro su ogni bolletta da gennaio a ottobre; se la fatturazione è bimestrale, l’equivalente sarà di 18 euro su ogni fattura fino al completamento della somma annuale.

Ad ogni modo, l’esonero dal Canone RAI è possibile in due casi: se non si possiede una televisione o se si ha più di 75 anni. In quest’ultimo caso, il riconoscimento avviene per legge, ma non tutti sanno che il beneficio si estende anche a chi non ha la TV in casa. Il titolare dell’utenza elettrica deve inviare il modello di dichiarazione sostitutiva Canone RAI all’Agenzia delle Entrate, rispettando le scadenze: la dichiarazione sostitutiva di non detenzione doveva essere inviata entro il 31 gennaio 2023. Ora è possibile ottenere solamente un esonero parziale, valido però per il secondo semestre dell’anno. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. Se si salta anche questa scadenza, si perde il diritto a qualsiasi esenzione e si dovrà aspettare l’arrivo del 2024.

Per inviare la documentazione richiesta, ci sono tre modalità: via web tramite l’applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it con firma digitale, o in forma cartacea tramite spedizione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un documento di riconoscimento.