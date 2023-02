Konami Digital Entertainment ha annunciato l’avvio dei festeggiamenti legati al primo anniversario di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Per la gioia di tutti i Duellanti, sarà possibile riscattare tantissimi oggetti celebrativi in-game per un periodo di tempo limitato.

Gli sviluppatori hanno scelto di celebrare un incredibile anno di Duelli lanciando la Campagna di Ringraziamento per il 1° Anniversario. Al fine di premiare i Duellanti più affezionati, sarà possibile collezionare fino a tre UR ticket al log in. Ogni ticket sbloccherà una Busta 1° Anniversario.

All’interno di ogni pacchetto si potrà trovare una carta UR Finitura Regale garantita. Inoltre, questi nuovi Mostri saranno disponibili anche all’interno del Selection Pack Nuova Tappa per i Duellanti.

Oltre a queste novità che sicuramente faranno felici i giocatori, ci saranno anche tantissimi altri oggetti celebrativi. I Duellanti potranno collezionare un’esclusiva carta Mago Nero con artwork alternativo che sarà utilizzata per la prima volta in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. A questa carta si affiancherà anche una nuova scena Evocazione.

Il bundle conterrà anche 30 Buste Master, una nuova Icona celebrativa, una Cornice Icona, un Terreno Duello, un Protettore, una Custodie Carte e uno Sfondo. Altre carte con artwork alternativo saranno disponibili all’interno del Secret Pack 1° Anniversario.

Tra queste spiccano certamente Spettralich il Signore Dorato e di Cavaliere dell’Incubo Unicorno. Ricordiamo che si tratta di esclusive a tempo limitato, e quindi bisogna affrettarsi per riscattarle.

Inoltre, il Selection Pack Sprites of Miracle introduce in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL il nuovo archetipo “Spright“. Infine, il nuovo Structure Deck Vortex of Magic è pensato per tutti coloro che amano la Magia Oscura. Il Deck includerà carte famose e potenti come Mago Nero, Maestro del Caos e Illusione del Caos per spiazzare i propri nemici.