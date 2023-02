In queste ore, Level Infinite ha annunciato un nuovo importante aggiornamento per GODDESS OF VICTORY: NIKKE. Lo shooter sci-fi RPG altamente immersivo è pronto ad accogliere l’incontrollabile caos di Chainsaw Man.

Grazie a questa partnership, sarà possibile portare nel mondo di gioco di GODDESS OF VICTORY: NIKKE una delle serie manga e anime più popolari al mondo. Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti, gli appassionati di tutto il mondo potranno anche divertirsi sia sul proprio PC che su smartphone grazie alla funzione cross-play.

Sarà possibile collegarsi tramite i due dispositivi con un singolo account e portare avanti la proprie missioni. La versione mobile del titolo è disponibile per dispositivi mobili iOS e Android, mentre la versione per PC può essere scaricata direttamente dal sito web di NIKKE.

La popolare serie manga/anime Chainsaw Man si unisce a GODDESS OF VICTORY: NIKKE in un evento tematico a tempo limitato chiamato “BULLET X CHAINSAW”

Ricordiamo che la partnership con Chainsaw Man permette di introdurre i più importanti personaggi presi dalla serie. I cosiddetti devil hunter combattono contro un’orda di entità soprannaturali e il protagonista è proprio Chainsaw Man. Ecco quindi che su GODDESS OF VICTORY: NIKKE sarà possibile trovare Denji (il ragazzo diavolo-motosega) e Aki lo spadaccino.

Queste due figure guideranno i giocatori attraverso la storia, mentre Power (il diavolo-sangue); Himeno (il mentore di Aki) e Makima (la loro leader) saranno personaggi giocabili. Tutti questi personaggi appariranno durante il nuovo evento tematico a tempo limitato chiamato “BULLET X CHAINSAW“, che durerà dal 15 febbraio al 14 marzo.