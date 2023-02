Nelle scorse settimane, Konami ha dato il via alla Coppa eFootball Italia, il nuovo torneo dedicato a tutti gli appassionati di calcio virtuale. Questa sfida permetterà di eleggere i campioni Italiani del titolo simulativo nato da PES.

Considerando l’importanza dell’iniziativa, Konami ha scelto un partner d’eccezione come sponsor ufficiale della competizione. Si tratta di Open Fiber, l’azienda italiana di telecomunicazioni, che diventa così il primo e principale partner dell’ultima iniziativa.

Durante tutta la competizione, Open Fiber sarà parte integrante della Coppa eFootball Italia. I giocatori potranno vedere i loghi dell’azienda in game durante il torneo KONAMICI, ma non è tutto.

Konami e Open Fiber hanno unito le forze per rendere la Coppa eFootball Italia una sfida unica e divertente per tutti i giocatori

Open Fiber contribuirà insieme a Konami alla realizzazione di una gaming zone multimediale all’avanguardia. Questa struttura sarà installata nelle strutture giovanili del club vincitore come ricompensa per la vittoria del torneo.

Andrea Falessi, External Relations Director of Open Fiber™, ha dichiarato: “Open Fiber è presente da diversi anni nel mondo del gaming e la risposta della community è sempre stata molto positiva. Il 2023 sarà un anno ricco di iniziative che mireranno ad ampliare la consapevolezza della necessità di una connettività in fibra ottica, per permettere agli appassionati di divertirsi e competere ai massimi livelli, con tempi di latenza infinitesimali e prestazioni da pro-player. La rete Open Fiber è la più adatta a supportare le attuali e future generazioni in ambito di entertainment, studio e lavoro. La collaborazione con un colosso come Konami apre nuovi scenari per iniziative future”.

Ricordiamo che Open Fiber nasce con lo scopo di realizzare un’infrastruttura di rete a banda ultralarga in fibra ottica (FTTH) in tutta la penisola. In questo modo sarà possibile portare la connettività ad alta velocità anche nelle aree rurali e a bassa densità di popolazione.

Lo spirito di condivisione e di unione incarna perfettamente la volontà di Konami con la Coppa eFootball Italia e il torneo KONAMICI. La competizione sportiva virtuale unirà in una sfida unica gli appassionati, i giocatori professionisti e i sette club partner: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio e SSC Napoli.