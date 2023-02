Il progetto Vita3K nasce con l’obiettivo di riportare in auge la PlayStation Vita grazie ad un emulatore pensato per Windows, Mac e Linux. Tuttavia, considerando che la console Sony nasce proprio per giocare in mobilità, il progetto si è evoluto approdando anche su Android.

Gli sviluppatori stanno lavorando per rendere compatibile Vita3K con i device più moderni al fine di evitare bug ed errori. Al momento, l’emulatore è considerato sperimentale e solo meno della metà dei giochi testati sono considerati giocabili senza intoppi.

Tuttavia, lo sviluppo sta procedendo e presto arriveranno nuove versioni con le relative correzioni. Al fine di poter utilizzare Vita3K, sarà necessario essere in possesso di alcune caratteristiche hardware di riferimento.

Con Vita3K sarà possibile emulare i giochi PlayStation Vita direttamente sul proprio smartphone Android e divertersi con il retrogaming

Gli sviluppatori richiedono la presenza di un processore ARM a 64 bit con Android 7 (o successivo) oltre al supporto alle grafiche Vulkan 1.0. In generale, tutti i dispositivi con Android 7 o successivo dovrebbero soddisfare questi requisiti. Nonostante le PlayStation Vita ormai siano facili da trovare di seconda mano, il vantaggio di giocare ai titoli PS Vita su Android è innegabile.

Come mostrato dal canale YouTube BiFrozT, è necessario seguire alcune procedure per poter attivare l’emulatore e il riconoscimento dei giochi. Si tratta di passaggi piuttosto semplici, ma consigliamo comunque l’utilizzo solo ad utenti esperti.

Inoltre, dopo aver installato l’emulatore è necessario trovare i giochi da installare. Se non si vuole ricorrere alla pirateria, il team di Vita3K suggerisce di utilizzare strumenti open source per estrarre i giochi dalle cartucce già possedute o di giocare a giochi homebrew.