OnePlus ha recentemente rilasciato i suoi nuovi dispositivi dedicandoli esclusivamente al mercato cinese ma presto potrebbe essere pronta a proporre anche le varianti europee modificando però il nome del suo top di gamma e della nuova generazione di auricolari wireless. Una certificazione FCC riporta, infatti, il nome OnePlus Nord Buds 2 e svela il design e la capacità della batteria degli auricolari in questione.

I dati svelati dalla certificazione, necessaria per la commercializzazione del dispositivo, corrispondono a quelli che distinguono il prodotto già rilasciato in Cina dall’azienda. Dunque, molto probabilmente siamo già in possesso delle specifiche tecniche dei nuovi auricolari OnePlus.

OnePlus Nord Buds 2: ecco tutti i dettagli sugli auricolari prossimi al lancio!

La certificazione FCC ottenuta dagli auricolari OnePlus Nord Buds 2 fa riferimento alla capacità della batteria dei singoli auricolari, pari a 41 mAh per ogni cuffia, e alla batteria da 480 mAh presente nella custodia.

Tenendo conto della più che probabile coincidenza degli auricolari con i già noti OnePlus Buds Ace, l’azienda potrebbe proporre anche in Europa degli auricolari wireless con doppio microfono in grado di rilevare i rumori e ridurli durante le chiamate; dotati di cancellazione attiva del rumore e di funzionalità touch tramite le quali sarà possibile utilizzare l’assistente vocale, avviare o fermare la riproduzione musicale e cambiare traccia.

OnePlus Nord Buds 2 offrono un’autonomia complessiva di 36 ore e grazie al supporto alla ricarica rapida permettono di ottenere un’autonomia di 5 ore con un solo ciclo di ricarica di 10 minuti.

Il costo potrebbe ammontare a circa 35,00 euro ma sarà confermato soltanto dal lancio ufficiale.