OnePlus continua a soddisfare a pieno i suoi utenti con la qualità audio offerta dai suoi auricolari, non fanno eccezione le nuove Buds Pro 2. Dotate di un’incredibile qualità, nuove funzioni, suono ricco, naturale e personalizzabile, anche grazie alla collaborazione con il produttore danese di altoparlanti Dynaudio.

“Dynaudio ha un’esperienza pluriennale nell’offrire una qualità audio eccezionale”, spiega Kinder Liu, Presidente di OnePlus. “È un piacere per noi collaborare con Dynaudio e questa partnership contribuisce a realizzare il nostro obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza audio immersiva e coinvolgente”.

Le OnePlus Buds Pro 2 sono il risultato di una perfetta unione armonica di diversi elementi interni ed esterni. Questi nuovi auricolari dispongono di MelodyBoost Dual Drivers, ossia una nuova e sofisticata tecnologia derivata da altoparlanti di alta qualità e creata proprio in collaborazione con Dynaudio. Questa tecnologia molto potente è integrata nelle cuffie per garantire la riproduzione di suoni nitidi e di suoni gravi profondi, senza alcun tipo di rimbombo.

OnePlus Buds Pro 2 e Dynaudio per godere della migliore qualità di sempre

Il woofer da 11 mm e il tweeter da 6 mm offrono un audio mai sentito prima d’ora. Il driver da 11 mm mette a disposizione una gestione migliorata delle basse frequenze per ottenere suoni bassi sempre più profondi, pieni, strutturati e dinamici. Mentre il driver da 6 mm offre una gamma sonora più ampia e suoni chiari. Il sistema a doppio driver delle OnePlus Buds Pro 2 Series riesce inoltre a gestire in contemporanea e con estrema facilità le frequenze alte e basse. Questo significa che si avrà l’impressione di ascoltare la musica direttamente in studio.

La cupola del woofer, inoltre, è dotata anche di un diaframma in polimero di cristallo con bordi e cupole separati pensati appositamente per migliorare la connessione tra frequenze medio-basse e più alte. Questo permette maggiore coesione ed equilibrio tra le due. Allo stesso tempo, incluso nella struttura del dispositivo anche un bordo in silicone per garantire la flessibilità del woofer e la qualità delle frequenze. Gli auricolari Buds Pro 2 dispongono infine di un equalizzatore predefinito e di tre EQ personalizzati: Bold, Serenade e Bass. Tutti e quattro sono in collaborazione con Dynaudio.