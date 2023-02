Le monete rare, alla pari delle banconote, possono rappresentare una ingente fonte di guadagno per i fortunati utenti che si ritrovano in possesso del giusto esemplare, e sono assolutamente in grado di trovare anche il giusto acquirente pronto a spendere cifre generalmente folli.

Come vi raccontiamo sempre, a prescindere che abbiate o meno una moneta, dovete sempre tenere in considerazione lo stato della stessa, preferibilmente non deve mai essere entrata in commercio, ma anche se così fosse, meglio è tenuta, maggiore sarà la valutazione che verrà effettivamente fatta.

Monete rare, ecco l’esemplare migliore del momento

Come ben sapete ormai, dal 2017 la zecca italiana non produce più le monete da 1 o 2 centesimi, esemplari che, sopratutto i più datati, possono rivelarsi fondamentali per gli utenti giusti, in quanto diverrebbero nel tempo sempre più rari ed esclusivi. Uno dei più richiesti, senza ombra di dubbio, è il cosiddetto centesimo sbagliato, ovvero una moneta da 2 centesimi (per dimensioni) che erroneamente riporta la stampa da 1 centesimo. L’altro modello molto interessante è il cosiddetto centesimo unilaterale, come potete facilmente intendere, tale esemplare presenta solo un lato stampato, l’altro è completamente liscio.

Entrambi gli esemplari sono decisamente rari, tanto da poter fruttare cifre molto importanti, si parla di almeno 150 euro, fino ad un massimo di 550 euro per il singolo modello. La seconda cifra è molto teorica, in quanto si tratterebbe comunque di un esemplare fresco di conio, mai circolato sul mercato (ed è davvero cosa rarissima).