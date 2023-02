Secondo le ultime indiscrezioni il colosso di Cupertino Apple sarebbe al lavoro ad un nuovo modello di Watch Ultra, più grande rispetto a quello attualmente in commercio.

I colleghi di DigiTimes hanno ipotizzato che il nuovo dispositivo potrebbe essere rilasciato nel 2024. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

Apple Watch Ultra: potrebbe arriva un modello più grande nel 2024

Le ultime indiscrezioni sono in linea con quanto condiviso dall’analista della società di investimenti Haitong International Securities, Jeff Pu lo scorso mese. L’attuale Apple Watch Ultra ha un display da 1,93 pollici, quindi il modello 2024 avrebbe uno schermo quasi del 10% più grande e diventerebbe probabilmente il primo Apple Watch con una cassa di oltre 50 mm.

Il nuovo Ultra dovrebbe anche essere il primo Apple Watch ad adottare la tecnologia di visualizzazione microLED, con conseguente maggiore luminosità, minore consumo energetico e migliore contrast ratio rispetto ai modelli attuali con display OLED. Al momento, non è chiaro se Apple prevede di rilasciare un Apple Watch Ultra nel 2023 o se opterà direttamente per il nuovo modello 2024.

I costi di produzione dei display microLED sono attualmente elevati, quindi il passaggio di Apple a questa tecnologia richiederà probabilmente molti anni per essere completato. Nel frattempo, Apple deve ancora completare la transizione ai display OLED in tutta la sua gamma di prodotti. Vi aggiorneremo non appena riceveremo informazioni più dettagliate a riguardo.