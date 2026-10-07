BMW M5 E39 di Karl Piëch all’asta: esemplare segreto con motore W10 da 480 CV

Una BMW M5 E39 del 2000 appartenuta a Karl Piëch, storico presidente del consiglio di controllo di Volkswagen, sta per finire all’asta e tra i collezionisti l’attesa è già altissima. L’appuntamento è fissato per il prossimo 9 ottobre a Zoute, in Belgio, e a rendere questa berlina così particolare non è soltanto il nome del primo proprietario. Sotto il cofano infatti non batte il classico V8 S62 di serie ma un motore prototipo W10 da 5,0 litri capace di erogare 480 CV, sviluppato proprio per volontà del manager austriaco.

Per capire da dove nasce un’auto del genere bisogna guardare alla storia del suo ideatore. Piëch ha guidato il consiglio di controllo di Volkswagen dal 16 aprile 2002 al 25 aprile 2015, ma prima ancora era un ingegnere vero. Si era laureato in ingegneria meccanica al Politecnico federale di Zurigo con una tesi sullo sviluppo di un motore da Formula 1 e aveva mosso i primi passi nello storico stabilimento Porsche di Zuffenhausen, a Stoccarda. La passione per la meccanica lo aveva poi portato a diventare capo responsabile del settore tecnico.

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A svelare i dettagli della vettura è stata Broad Arrow Auctions, la casa d’aste del Gruppo Hagerty, che ha presentato una berlina decisamente fuori dal comune, destinata a fare la felicità dei puristi.

Un dieci cilindri nato lontano dai canali ufficiali

Credits: TecnoAndroid

Il progetto del W10 prende forma da una richiesta precisa dello stesso Piëch, che voleva un’analisi approfondita di questa architettura. Lo studio venne condotto da alcuni tecnici di Wolfsburg al di fuori dei canali ufficiali del reparto R&D Volkswagen e da lì venne fuori qualcosa di unico. L’iniziativa, finanziata dal gruppo tedesco, costò in ricerca e sviluppo circa 2 milioni di euro. Erano anni in cui il costruttore poteva permettersi di esplorare a cuor leggero un dieci cilindri ad alte prestazioni.

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Una volta messo a punto un propulsore pensato per essere montato su diverse piattaforme, il numero uno di VW commissionò la sua M5 special. All’epoca la berlina bavarese era già un sogno con il V8 tradizionale, eppure Piëch voleva distinguersi dalla massa. Sul piano estetico però la sua E39 restava fedele alla tradizione. Era impreziosita dall’allestimento top, con un monitor dell’infotainment da 5 pollici che allora sembrava futuristico, il radiotelefono e il tettuccio apribile.

Qualche intervento sull’abitacolo comunque c’è stato. Il quadro strumenti originale venne sostituito da una soluzione aftermarket priva di contachilometri, abbinata ad alcuni indicatori sistemati sulla plancia. La carrozzeria è verniciata nella tinta Carbon Black Metallic, mentre gli interni sono rivestiti in pelle nera.

Solo tre esemplari e una stima a sei cifre

Circa dieci anni fa la vettura è passata nelle mani di un collezionista che l’ha custodita come un pezzo da museo. Immatricolata in Slovacchia, la berlina è stata guidata con estrema cura e l’ultimo tagliando risale al 2025, eseguito con componenti standard presi dal catalogo ricambi Volkswagen.

La rarità è fuori discussione. Secondo quanto spiegato da Sabine Willeke, a capo del team di ingegneria della SWR Engineering, furono realizzati appena tre esemplari con il motore W10. Uno è conservato in Germania, un altro si trova su un piedistallo espositivo accompagnato da un disegno tecnico originale, mentre il terzo è proprio quello che andrà all’asta in Belgio.

Quanto alla cifra, gli esperti di Broad Arrow Auctions hanno stimato il valore della BMW M5 E39 di Karl Piëch tra i 250.000 e i 350.000 euro.

Fonte: TecnoAndroid