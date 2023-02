La nuova Range Rover Velar rappresenta la prossima generazione delle vetture realizzate dalla Casa inglese e per questo può vantere l’evoluzione più avanzata della tecnologia di bordo.

Gli utenti potranno contare su un sistema di infotainment Pivi Pro10 totalmente gestibile da un unico touchscreen in vetro curvo da 11,4 pollici. Attraverso questo sistema, il conducente e il passeggero potranno avere accesso a tutte le funzionalità del veicolo, tra cui i comandi del climatizzatore, del volume e i comandi del sedile.

Considerando le dimensioni del display, il brand ha lavorato sodo per integrare questo display nella consolle centrale. Grazie alle accortezze degli ingegneri, il tutto si integra perfettamente nella consolle centrale di Range Rover Velar, proiettando la vettura nel futuro.

Il restyling di Range Rover Velar mette al centro i passeggeri grazie alla tecnologia avanzata pensata per coccolarli durante il viaggio

Come dichiarato da Alex Heslop, Director of Electrical Engineering di Jaguar Land Rover: “La nuova Range Rover Velar presenta la nuova generazione del nostro pluripremiato

infotainment Pivi Pro, con un’elegante interfaccia in vetro curvo e una schermata iniziale

ridisegnata che controlla digitalmente tutte le funzionalità di guida, comfort e praticità.

Progettato ergonomicamente per ridurre i riflessi e ridurre al minimo le distrazioni, il nuovo

sistema è intuitivo e intelligente, con pulsanti e cursori digitali progettati per funzionare in

armonia con l’intelligenza artificiale vocale per renderlo più veloce e facile da usare“.

Il sistema di infotainment è compatibile in modalità Wireless sia con Apple CarPlay che con Android Auto. Tuttavia, per facilitare la guida e ridurre al minimo le distrazione, è presente anche l’integrazione di Amazon Alexa per gestire attraverso la voce la musica, la navigazione e i dispositivi per la Smart Home senza bisogno di uno smartphone.

Le funzionalità avanzate sono basate su un sistema sempre connesso che permette di scaricare gli aggiornamenti in modalità OTA. Inoltre, è possibile visualizzare tutte le informazioni della propria Range Rover Velar direttamente dallo smartphone tramite l’app dedicata.

Ma le novità della nuova versione del SUV di lusso non finiscono qui. Infatti, la tecnologia di bordo viene sfruttata per rendere il viaggio più confortevole. Attraverso la tecnologia Active Road Noise Cancellation, è possibile rendere l’abitacolo interno più silenzioso. I rumori stradali verranno coperti con questa feature, rendendo Range Rover Velar il veicolo più silenzioso della sua categoria.

La funzionalità Active Road Noise Cancellation è disponibile con i sistemi audio Meridian TM, il nuovo sistema audio di bordo. Sfruttando i 16 altoparlanti ad alta fedeltà, subwoofer e una potenza dell’amplificatore da 750 W, è possibile ottenere un sistema audio surround 3D senza precedenti.

La vivibilità a bordo è un tema importante per il brand e quindi non sorprende scoprire la presenza del sistema Cabin Air Purification Plus. In questo modo, l’aria interna è pulita e filtrata per trattenere le particelle di PM2.5 e per tenere sotto controllo la CO2.

Infine, il restyling introduce i Fari Pixel LED, con esclusive luci diurne ora basata sulla tecnologia Adaptive Driving Beam e Dynamic Bend Lighting. Le luci intelligenti garantiscono per una migliore visibilità e un minore abbagliamento.