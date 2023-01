Nuove app gratis vi attendono previo pagamento di una quota completamente azzerata sul Play Store, tutti i possessori di un dispositivo Android si ritrovano infatti a poter scaricare ed installare nuovi software, riuscendo così a risparmiare molto di più del normale.

Tutte le offerte che potete trovare elencate poco sotto sono da considerarsi disponibili per un periodo di tempo estremamente limitato, per questo motivo consigliamo caldamente di decidere il più rapidamente possibile il da farsi, onde evitare di non avere poi la possibilità di completare l’acquisto. Nel caso in cui foste interessati agli sconti Amazon, segnaliamo la presenza di un canale Telegram sul quale poter trovare i coupon gratis e le nuove offerte, lo trovate a questo link.

App gratis, le nuove offerte di oggi sul Play Store

Le offerte migliori della singola giornata presenti sul Play Store abbracciano sia giochi che applicazioni vere e proprie, da un lato ad esempio abbiamo Alpha dark digital watch face, un’app che permette di avere nuove watchface da installare sul proprio dispositivo portatile, passando anche per 3D Dollar Sign Live Wallpaper, una serie di sfondi molto interessanti, oppure pack di icone, come lineblack, red yellow o monster killer pro, finendo con lo scanner dei codici a barre, il cui nome è QR/Barcode Scanner Pro.

Dall’altro lato, invece, troviamo qualche gioco abbastanza interessante, come Monster Killer Pro, Zombie Age 3 Premium: Survival e Secret Tower VIP.