Android è folle, oggi sul Play Store sono arrivate 10 app a pagamento gratis

Quando gli utenti Android attendono le promozioni giornaliere del Play Store, sanno già che arriverà qualcosa di importante. Esattamente oggi sono tornate alcune offerte, soprattutto in relazione a contenuti specifici. Sul market infatti ci sono tanti giochi e tante app a pagamento che solo oggi potranno risultare gratuite per il pubblico. La promo durerà ancora per pochi giorni, per cui bisogna affrettarsi.

Ogni offerta merita il proprio livello di attenzione e quelle proposte da Android vanno di pari passo con le promo materiali che lancia Amazon. Il colosso assoluto che opera nel mondo e-commerce batte anche questa volta gli altri vettori che is occupano di vendite online. Secondo quanto riportato, ci sono offerte clamorose soprattutto nel mondo della telefonia mobile e della tecnologia in generale. Nel caso in cui qualcuno avesse paura di perdersi le promo giornaliere di Amazon, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Al suo interno ecco 76.000 utenti attivi con coupon ogni giorno e codici sconto. Per entrare gratis basta cliccare qui.

Android regala solo oggi sul Play Store tutte le sue migliori opportunità, ecco app e giochi a pagamento gratis

Queste lista chiarisce tutto in merito a quali siano i contenuti che gli utenti Android possono scaricare gratis. Il Play Store è pieno ma noi abbiamo individuato un numero di download davvero interessanti da portare a termine.