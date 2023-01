DAZN, la guida ufficiale per attivare il servizio dedicato allo sport

DAZN è una pay-tv che offre la possibilità di vedere alcune delle partite più importanti della Serie A, nonché altri eventi sportivi di livello mondiale come la Liga Spagnola, la Copa Libertadores, la FA Cup, la MLS e molto altro ancora. Recentemente, ci sono state molte richieste di aiuto per capire come abbonarsi, e così abbiamo deciso di togliere ogni dubbio sull’attivazione.

DAZN: le varie opzioni proposte

Per abbonarsi a DAZN è necessario procedere con il pagamento di un abbonamento mensile. La piattaforma, infatti, ha preso i diritti sulla Serie A insieme a Sky e offre la possibilità di guardare tutte le 10 partite della serie A, di cui 3 in co-esclusiva con Sky (gli anticipi e i posticipi). Oltre alla Serie A, su questa sarà possibile assistere anche a partite di Serie B, Europa League, Europa Conference League, Liga Spagnola, Copa Libertadores, FA Cup, MLS e molti altri eventi sportivi di livello mondiale come UFC, NFL e NHL.

Per abbonarsi a DAZN è possibile seguire diverse modalità. Ecco le principali: