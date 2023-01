Amazon e DAZN hanno siglato una partnership di distribuzione globale che vedrà il servizio di streaming sportivo diretto al consumatore disponibile come canale Prime Video.

La partnership consentirà ai clienti Prime Video di accedere ai contenuti sportivi live e on demand di DAZN pagando un canone mensile aggiuntivo. Il lancio del servizio inizia giovedì con Spagna e Germania e continuerà per tutto l’anno, con il Giappone il prossimo in linea.

L’offerta di DAZN include Italia, Spagna, Germania, Belgio, Portogallo, Giappone, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. I contenuti disponibili includono calcio di Bundesliga, Premier League inglese, J.League, LaLiga, Serie A, UEFA Champion’s League, UEFA Women’s European Champions League e Liga F, oltre a Formula 1, NBA, MotoGP e UFC. DAZN è anche una destinazione per la boxe e gli sport da combattimento grazie alle sue partnership con Matchroom Boxing e Professional Fighters League.

Una scelta che bisognava prendere

Jay Marine, Global Head of Sports di Prime Video, ha dichiarato: “Questa nuova partnership con DAZN è un entusiasmante passo avanti per l’offerta sportiva globale di Prime Video e offre ai nostri clienti una scelta più ampia dei migliori sport dal vivo e su richiesta, tutto in uno luogo.”

Shay Segev, CEO di DAZN, ha aggiunto: “Questa è un’ottima notizia per gli appassionati di sport di tutto il mondo con ancora più modi per accedere all’ampia selezione di contenuti sportivi premium di DAZN. Siamo entusiasti di creare una partnership globale a lungo termine con Prime Video mentre continuiamo a innovare nelle esperienze sportive digitali per i clienti“.

DAZN si unirà ai canali Prime Video che includono marchi come HBO Max, Discovery+, Paramount+ Lionsgate+ e Showtime. I clienti hanno la possibilità di pagare solo per i canali che desiderano e possono annullare in qualsiasi momento.