I giochi di luce permettono di richiamare alcune delle caratteristiche dei nuovi Galaxy S23 senza però svelare informazioni importanti. Infatti, per scoprire tutti i segreti dei nuovi flagship di Samsung sarà necessario attendere il primo febbraio.

L’evento di lancio si terrà in diretta da San Francisco e sarà trasmesso in streaming mondiale. Il brand vuole combinare innovazione e sostenibilità per fissare nuovi standard di riferimento, realizzando device sempre innovativi e all’avanguardia.