ASUS ROG XREAL R1 arrivano in Italia: gaming a 240Hz

ASUS ROG XREAL R1 arrivano ufficialmente in Italia portando una nuova esperienza di gaming immersivo pensata soprattutto per chi utilizza dispositivi portatili come ROG Ally. Gli occhiali gaming sviluppati da ASUS ROG e XREAL rappresentano una soluzione progettata per offrire un grande schermo virtuale direttamente davanti agli occhi, combinando tecnologie dedicate a fluidità, qualità visiva e interazione avanzata.

Il cuore del dispositivo è un sistema basato su pannelli Sony Micro OLED capaci di raggiungere una frequenza di aggiornamento fino a 240Hz, con un tempo di risposta estremamente contenuto pari a 0,01 ms. Grazie a queste caratteristiche, ROG XREAL R1 punta a garantire immagini rapide e definite, riducendo fenomeni come sfocatura del movimento e tearing durante le sessioni di gioco più dinamiche.

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Il risultato è un display virtuale che arriva fino a 171 pollici, con un campo visivo di 57° e una copertura fino al 95% della visione focale, creando una sensazione più vicina a quella di un monitor di grandi dimensioni.

L’integrazione con ROG Ally amplia le possibilità di gioco

Uno degli aspetti centrali dei nuovi occhiali è la compatibilità con ROG Ally, dove ASUS ha sviluppato un’esperienza particolarmente completa. La funzione di doppio display sincronizzato consente di trasferire il gioco sugli occhiali mantenendo attivo lo schermo della console portatile per controllare impostazioni come luminosità, dimensioni dell’immagine, formato e altri parametri visivi.

Attraverso l’app Armoury Crate SE, gli utenti possono modificare diverse opzioni direttamente dalla console, incluse regolazioni dedicate alla tinta, al frame rate, agli effetti e alle modalità disponibili. ROG XREAL R1 integra inoltre il chip spaziale XREAL X1, che abilita il supporto nativo alla tecnologia 3DoF con tre gradi di libertà.

Questa funzione permette diverse modalità di utilizzo: con Anchor Mode il display virtuale può essere fissato in un punto preciso dello spazio, mentre la modalità Follow consente allo schermo di seguire i movimenti della testa. Gli occhiali supportano anche la conversione dei contenuti da 2D a 3D in tempo reale, ampliando le possibilità di utilizzo oltre il semplice gaming.

Audio Bose, AI Visual e funzioni avanzate per l’esperienza completa

Dal punto di vista tecnologico, ASUS ROG XREAL R1 integra diverse soluzioni pensate per migliorare l’utilizzo quotidiano. Le lenti adottano una regolazione elettrocromica della trasparenza, con tre livelli manuali e una modalità automatica capace di adattarsi alle condizioni di utilizzo.

Il sistema sfrutta inoltre il tracciamento della testa per modificare il livello di oscuramento quando lo sguardo è rivolto allo schermo o quando l’utente guarda altrove. Sul fronte audio è presente una soluzione firmata Bose, con un sistema capace di offrire un suono tridimensionale, maggiore precisione spaziale e una resa più coinvolgente durante giochi, film e contenuti multimediali.

Il dispositivo include anche funzioni basate su AI Visual, che riconoscono automaticamente i contenuti mostrati e regolano dinamicamente la modalità di visualizzazione. Il controllo dell’esperienza passa dal ROG Control Dock, compatibile con ASUS DisplayWidget Center, che permette di personalizzare le schermate virtuali tramite tastiera e mouse.

Gli occhiali dispongono di collegamento USB-C, certificazioni dedicate al comfort visivo e una struttura leggera da circa 90 grammi, pensata per un utilizzo prolungato. ASUS ROG XREAL R1 saranno disponibili in Italia dalla seconda metà di giugno 2026 con un prezzo consigliato di 849 euro, posizionandosi come una soluzione premium per chi cerca un’esperienza gaming portatile senza rinunciare a un formato immersivo.