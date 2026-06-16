LG lancia la lavatrice Next AI DD da 16 kg con AI

La lavatrice LG Next AI DD da 16 kg arriva sul mercato italiano con l’obiettivo di rendere più semplice la gestione del bucato quotidiano, puntando su grande capacità, automazione e consumi più ottimizzati. Il nuovo modello della gamma Next AI DD™ nasce per rispondere alle esigenze delle abitazioni contemporanee, dove aumentano i carichi di lavaggio ma cresce anche la richiesta di soluzioni integrate e facili da utilizzare.

Con una capacità di 16 kg, la nuova proposta di LG Electronics si posiziona tra le lavatrici più capienti disponibili nel catalogo del brand. Il vantaggio principale riguarda la possibilità di gestire più capi in un unico ciclo, riducendo il numero di lavaggi necessari durante la settimana. Un approccio pensato soprattutto per famiglie numerose, tessili voluminosi e situazioni in cui serve maggiore flessibilità.

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Più capacità e tecnologia AI per la cura dei tessuti

Il cuore della nuova lavatrice è rappresentato dalla tecnologia AI Direct Drive™, una soluzione che utilizza algoritmi di deep learning per analizzare il carico inserito nel cestello. Il sistema riconosce il peso e la tipologia dei tessuti, adattando automaticamente il programma di lavaggio alle caratteristiche dei capi. L’obiettivo è offrire una gestione più precisa del ciclo, contribuendo a limitare l’usura dei materiali e mantenendo più a lungo le condizioni originali degli indumenti. La tecnologia permette quindi di combinare praticità e attenzione ai tessuti, lasciando alla macchina il compito di ottimizzare diversi parametri del lavaggio.

A completare il comparto prestazionale arriva TurboWash™ 360°, una funzione progettata per garantire una pulizia efficace anche quando il tempo a disposizione è ridotto. Il sistema sfrutta getti d’acqua multidirezionali capaci di raggiungere le fibre dei tessuti, offrendo un ciclo completo in soli 39 minuti.

Lavaggio più intelligente con Steam e controllo da remoto

La gamma Next AI DD™ integra anche la funzione Steam™, pensata per migliorare l’igiene del bucato attraverso l’azione del vapore durante specifici programmi. Questa tecnologia contribuisce a eliminare allergeni, acari e batteri, offrendo una soluzione dedicata al benessere domestico.

L’esperienza d’uso viene completata dalla connettività Wi-Fi e dalla piattaforma LG ThinQ™, che permettono di gestire la lavatrice direttamente dallo smartphone. Attraverso l’applicazione è possibile controllare lo stato dei cicli, monitorare i consumi e accedere a funzioni aggiuntive come la diagnosi intelligente. La piattaforma consente inoltre di personalizzare maggiormente l’utilizzo del dispositivo, trasformando la lavatrice in un elemento connesso all’interno dell’ecosistema smart della casa.

Design compatto e disponibilità in Italia

Nonostante la capacità elevata, la nuova LG Next AI DD da 16 kg è stata progettata per integrarsi negli ambienti domestici senza rinunciare a un’estetica più pulita e moderna. Il design punta su linee minimali e su una gestione degli spazi più efficiente, seguendo la crescente richiesta di elettrodomestici capienti ma adatti alla vita quotidiana.

Il nuovo modello è disponibile in Italia al prezzo consigliato di 1.099 euro, entrando così nella fascia premium del mercato delle lavatrici ad alta capacità.