Huawei Leader nel Gartner Magic Quadrant 2026 per il quarto anno consecutivo

Huawei è stata riconosciuta Leader nel Gartner Magic Quadrant 2026 per le reti LAN cablate e wireless enterprise, confermando il posizionamento ottenuto per il quarto anno consecutivo. Il risultato evidenzia il ruolo dell’azienda nello sviluppo di infrastrutture digitali pensate per supportare la trasformazione tecnologica di imprese e organizzazioni pubbliche, con particolare attenzione a intelligenza artificiale, sicurezza e gestione automatizzata delle reti.

Huawei si conferma inoltre l’unico fornitore non nordamericano presente nel quadrante dei Leader, un elemento che rafforza la strategia dell’azienda nel settore delle infrastrutture di rete globali. Al centro dell’evoluzione c’è Xinghe AI Campus, una soluzione progettata per creare ambienti digitali più sicuri, autonomi e adatti alla crescente diffusione dei carichi di lavoro basati sull’AI.

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La piattaforma integra nuove capacità dedicate alla connettività wireless avanzata, alla protezione end-to-end e alla gestione intelligente delle operazioni, con l’obiettivo di offrire reti più efficienti in settori come pubblica amministrazione, finanza, istruzione e sanità.

Wireless ad alte prestazioni e reti progettate per l’AI

Uno degli elementi principali della strategia Huawei riguarda la nuova generazione di connettività wireless. La soluzione include AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP, una tecnologia pensata per trasformare la rete Wi-Fi in una vera infrastruttura produttiva capace di sostenere applicazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Tra le funzionalità introdotte troviamo iCSSR, un sistema intelligente che coordina più access point per ridurre le interferenze e migliorare le prestazioni degli utenti collegati alla rete. La tecnologia SmartBF ottimizza invece la direzione del segnale in tempi molto rapidi, mantenendo stabile la connessione anche durante gli spostamenti all’interno degli ambienti coperti.

Un ulteriore contributo arriva da ASFN, che permette di creare un’esperienza di roaming più fluida grazie alla gestione coordinata degli access point. Il risultato è una rete progettata per offrire continuità operativa anche negli scenari più complessi. Queste innovazioni puntano a rendere il wireless una componente centrale dei moderni ambienti digitali, dove dispositivi, servizi cloud e sistemi AI devono comunicare in modo affidabile.

Sicurezza AI e automazione per campus digitali evoluti

La sicurezza rappresenta un altro pilastro della proposta Xinghe AI Campus. Huawei ha sviluppato un modello di protezione multilivello che interviene su dispositivi, connessioni, ambienti fisici e privacy degli utenti.

Per la sicurezza degli asset, la piattaforma utilizza sistemi basati su AI per riconoscere automaticamente i dispositivi collegati alla rete e individuare comportamenti anomali. La tecnologia SmartAD analizza il traffico direttamente sugli switch, consentendo di identificare rapidamente attività sospette e intervenire in modo preventivo. Sul fronte delle comunicazioni, la soluzione integra protezioni come MACsec end-to-end e algoritmi di crittografia post-quantistica, pensati per garantire maggiore sicurezza anche rispetto alle future evoluzioni informatiche.

Huawei ha inoltre introdotto strumenti dedicati alla tutela degli spazi e della privacy, con tecnologie capaci di monitorare ambienti sensibili e rilevare potenziali minacce. La piattaforma completa il proprio ecosistema con funzioni di Operations & Maintenance automatizzate, sfruttando l’AI per analizzare i flussi di rete, individuare anomalie e accelerare la risoluzione dei problemi.

Attraverso sistemi di diagnostica intelligente, Huawei punta a ridurre gli interventi manuali e aumentare l’affidabilità delle infrastrutture. L’obiettivo futuro dell’azienda è continuare a sviluppare reti AI-native, capaci di combinare prestazioni, sicurezza e autonomia per accompagnare organizzazioni pubbliche e private verso una nuova fase della trasformazione digitale.