MediaWorld, il volantino del 2023 con smartphone e PC quasi gratis

Tutti sapevano che le grandi aziende sarebbero tornate nel 2023 con sconti clamorosi per iniziare il nuovo anno con i botti veri e propri. MediaWorld, colosso assoluto soprattutto nel mondo dell’elettronica e della tecnologia in generale, non ha disatteso le aspettative.

Il nuovo volantino dimostra tranquillamente quanto siano bassi i prezzi, e in basso abbiamo deciso di lasciare qualche piccolo esempio dei dispositivi che potrebbero essere di interesse pubblico per gli utenti.

MediaWorld, queste sono solo alcune delle migliori offerte nel nuovo volantino del mese di gennaio 2023

È possibile infatti trovare all’interno del volantino del famosissimo vettore delle offerte straordinaria, a partire anche da qualche dispositivo più datato. Per quanto riguarda l’iPhone 11 di Apple infatti c’è un prezzo di 548 €, considerando la variante che permette di ottenere 128 giga di memoria interna. Ovviamente non finisce qui, dal momento che ci sono anche altre proposte come quella top di gamma di Samsung, con il suo Galaxy S22 a soli 729 euro. Anche se volete spendere di meno, potrete trovare delle ottime opportunità, le quali si aggirano intorno a prezzi molto più bassi che non superano i 400 €. Si può parlare anche di dispositivi con prezzi ancora più bassi di quanto appena citato, come nel caso dello Xiaomi Redmi Note 11, del Samsung Galaxy A04s, dell’Honor X8, del Redai 10C e molti altri ancora.

Bisogna ricordare inoltre che Mediaworld permette a tutti di poter avere un periodo di garanzia di due anni. Nel caso in cui l’utente volesse poi estendere tale periodo, sarà possibile con un compenso supplementare.