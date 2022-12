In questi ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere come diverse aziende abbiano introdotto alcuni piani in abbonamento con pubblicità ad un prezzo più contenuto per venire incontro alle esigenze degli utenti, come ad esempio Netflix. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, però, sembra che molto presto si aggiungerà anche Microsoft. Quest’ultima potrebbe infatti introdurre un nuovo abbonamento a Xbox Game Pass dal prezzo più accessibile.

Microsoft potrebbe introdurre un abbonamento Xbox Game Pass economico

A quanto pare anche il colosso americano Microsoft potrebbe presto introdurre un abbonamento a Xbox Game Pass dal prezzo più economico. Questo è infatti quanto è emerso da un sondaggio proposto dalla stessa azienda ad alcuni utenti Xbox. Sostanzialmente, si tratterebbe di un pia o caratterizzato dalla presenza di alcune inserzioni pubblicitarie e proprio questo permetterebbe di contenerne i costi.

Una soluzione più o meno analoga a quella introdotta da poco tempo dal colosso dello streaming Netflix, però in questo caso sarebbe introdotta per la prima volta in ambito gaming. Rispetto agli altri piani disponibili, il nuovo piano sarebbe caratterizzato da un prezzo decisamente molto basso e soprattutto accessibile a una grande quantità di utenti. Si parla infatti di addirittura 2,99 euro al mese per sottoscrivere l’abbonamento al nuovo piano.

Oltre a questo, a rendere ancora più invitante questo nuovo abbonamento economico ci sarebbe la presenza di alcune feature al momento disponibili soltanto per i piani più costosi, come ad esempio i bonus di Xbox Live Gold e il multiplayer online.

Per il momento, comunque, si tratta soltanto di ipotesi emerse dal sondaggio lanciato da Microsoft. Staremo a vedere se queste ipotesi si concretizzeranno in futuro.