Auto e tecnologia, un'applicazione molto famosa è un pericolo da evitare

Siamo tutti abituati a scaricare diversi contenuti all’interno dei nostri smartphone e di tutti i dispositivi di cui ogni giorno ci serviamo sia per lavoro che per il nostro tempo libero. Allo stesso tempo bisogna valutare tante altre situazioni, come quelle che vedono tale mondo ormai esteso anche all’ambito delle auto.

Anche qui infatti potrebbero influire situazioni al limite, come quelle rappresentate da applicazioni che potrebbero poi risultare dannose. Soprattutto le app Android in particolare nell’ultimo periodo sarebbero state soggette ad un trend molto negativo per quanto concerne la sicurezza. Molte sono risultate infette mentre gli utenti che l’hanno utilizzate in alcuni casi sono stati anche truffati. Sono diversi i casi di alcuni ricercatori che sono stati in grado di trovare delle falle ma soprattutto dei problemi a livello di sicurezza in tanti applicativi Android.

Ci sarebbe un’applicazione in particolare che funziona con il sistema Bluetooth e che va ad attaccarsi direttamente all’auto. L’applicazione in questione sarebbe stata in grado di generare preoccupazione e allerta tra gli utenti, essendo infatti un pericolo reale per tutti gli automobilisti. Sarebbe stata scovata dall’antivirus Dr. Web.

Android e app sulle auto che possono essere dannose, eccone una

Stando a quanto riportato, l’applicazione che avrebbe comportato determinate problematiche prenderebbe il nome di Bluetooth device auto connect.

Si tratta di un’applicazione che contiene al suo interno un tipo di virus che riempie il telefono di banner avvisi pubblicitari, il tipico adware.

State quindi molto attenti anche se comunque il Google Play Store ha provveduto a rimuovere l’applicazione dei suoi cataloghi.