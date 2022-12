Vodafone è pazza, le Silver sono quasi gratis ed offrono 200GB in 5G

Anche le grandi aziende sono andate in affanno di fronte alla grande ascesa di questi gestori, i quali oggi rappresentano validissime alternative a chi vuole cambiare il suo provider di fiducia. Non esiste quindi più un discorso di sulla qualità, ma anche un discorso di quantità e soprattutto convenienza. Tutti i gestori virtuali, fin da quando sono arrivati in Italia, hanno dimostrato di poter mettere in campo le loro scelte migliori fatte di promozioni mobili piene di contenuti e allo stesso tempo anche di una discreta qualità. Proprio per questo motivo c’è stato bisogno di un adeguamento da parte di aziende molto più alti sonanti nel settore della telefonia. Sia TIM che Vodafone ad esempio hanno deciso infatti di abbassare i costi delle loro offerte, le quali infatti hanno mostrato segnali di apertura anche nei confronti dei vecchi clienti che hanno scelto di scappare via qualche tempo fa.

Vodafone lancia la sua gamma Silver con due offerte fino a 200 giga in 5G

Non c’era bisogno di fare previsioni per capire che Vodafone sarebbe ritornata alla grande con delle offerte di altissimo livello. Queste, che comprendono tanti contenuti al loro interno, fanno parte della nuova gamma Silver che include il meglio.

Entrambe le promozioni mobili consentono di avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia e all’estero, con la differenza che riguarda i giga per connettersi al web.la prima permette di avere 150 giga, mentre la seconda offre 200 giga. Entrambe le promozioni hanno il 5G. La prima costa 6,99 € al mese, mentre la seconda costa 9,99 € al mese.