L’operatore virtuale Very Mobile ha lanciato da qualche giorno la propria offerta dedicata al periodo natalizio, chiamata Xmas al prezzo di soli 6.99 euro al mese.

Questa nuova offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti fino al prossimo 9 gennaio 2023. Scopriamo insieme cosa comprende nei dettagli.

Very Mobile: ancora attivabile l’offerta natalizia Xmas

La nuova offerta dell’operatore è dedicata a tutti i nuovi clienti che richiedono la contestuale portabilità del numero e provengono da operatori come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e pochi altri. Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 100 Giga di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 6.99 euro al mese.

Come da tradizione Very Mobile offre inoltre gratuitamente anche la SIM, l’attivazione e la spedizione. Per attivare l’offerta come detto in apertura è necessario effettuare la portabilità del numero da uno dei gestori “compatibili”, ovvero iliad, Poste Mobile, Fastweb, Coop Voce e alcuni altri virtuali.

Nell’offerta è inclusa la navigazione in 4G fino a 30 Megabit/s e 6,4GB di traffico da usare in Europa. Gratis i servizi aggiuntivi “ti ho cercato”, RingME e l’hotspot. L’offerta è attivabile entro il 9 Gennaio 2023. Che dire, non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli di questa e tante altre offerte attualmente disponibili.