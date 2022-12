In queste ore, Nubia ha sollevato ufficialmente il sipario sul REDMAGIC 8 Pro, definito dal produttore “The King of Performance“. Lo smartphone da gaming è stato presentato in Cina e solo tra qualche settimana arriverà anche a livello internazionale.

Dal punto di vista tecnico, il REDMAGIC 8 Pro non ha nulla da invidiare a nessuno. Il device è spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affianca il Red Core 2 proprietario. Il sistema può contare anche sulle memorie RAM LPDDR5 x e sulla tecnologia UFS 4.0 per lo storage.

Al fine di offrire le massime prestazioni anche sotto sforzo, il REDMAGIC 8 Pro integra il sistema di dissipazione ICE 11 che unisce soluzioni attive e passive. Infatti, questa soluzione è composta da una ventola in grado di raggiungere i 20.000 giri al minuto in abbinamento ad una camera di vapore che integra decine di strati di materiale conduttivo per lo scambio termico.

REDMAGIC 8 Pro è il nuovo smartphone da gaming di Nubia con SoC Snapdragon 8 Gen 2 e display OLED da 6.8 pollici

Nubia ha voluto realizzare uno smartphone da gaming che potesse offrire sempre il massimo ai propri utenti. Anche il design richiama linee nette che comunicano la fusione di tecnologia e prestazioni in un look futuristico. Non a caso, lo sfondo preimpostato è quello di un Hardcore Mech.

Il pannello OLED è perfettamente incastonato nella scocca con cornici estremamente ridotte. Inoltre, il REDMAGIC 8 Pro può vantare la seconda generazione della fotocamera frontale integrata sotto il display. Questa soluzione permette di lasciare più spazio agli utenti per il gaming o i contenuti multimediali.

I modelli disponibili al lancio sono due, il primo denominato Dark Blade Warrior con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. La seconda invece prende il nome di Specter Warrior e può vantare una combinazione di 16/512GB di memorie.

Considerando che il device è pensato per esprimere le massime prestazioni a casa quanto in mobilità, il REDMAGIC 8 Pro è dotato di una batteria da 6.000mAh. Non manca il supporto alla ricarica rapida a 165W che permette di raggiungere la carica completa in appena 13 minuti.

Dal punto di vista del software, l’interfaccia proprietaria REDMAGIC OS 6.0 permette di gestire il device in maniera versatile. Non mancano le ultime novità di Nubia come gli XR Labs che sfruttano la Realtà Aumentata per migliorare le live streaming. Ricordiamo che le versioni Global di REDMAGIC 8 Pro saranno annunciate il 16 gennaio e le vendite inizieranno il prossimo febbraio.