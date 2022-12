Amazon ha confermato che a partire da queste ore, tutti i dispositivi intelligenti appartenenti alla famiglia Echo e i sistemi mesh eero potranno utilizzare Matter. Questo cambiamento coinvolgerà tutti i clienti in Italia e nel resto del mondo e permetterà il passaggio al protocollo di interoperabilità per la Casa Intelligente.

Infatti, Matter nasce per essere la tecnologia definitiva per il mondo delle smart home. Attraverso questo protocollo è possibile garantire la massima compatibilità dei dispositivi domotici e la facilità di comunicazione nel settore IoT.

Lo standard ha come obiettivo quello di permettere agli utenti di utilizzare i tantissimi device presenti nel settore senza far proliferare tecnologie proprietarie incompatibili. Ecco quindi che Amazon vuole facilitare questo processo attivando l’integrazione di Matter su oltre 100 milioni di dispositivi nel mondo.

Amazon conferma il supporto a Matter per tutti i device Echo ed eero su Android, il prossimo anno saranno supportati anche i device iOS

L’azienda di Jeff Bezos ha lavorato per garantire il supporto su tutti i 30 modelli di dispositivi Echo ed eero. Attualmente il passaggio a Matter è disponibile sui device Android e, a partire dal prossimo anno, arriverà anche quello per i dispositivi iOS.

Come conferma direttamente Amazon, l’azienda metterà a disposizione dei consumatori una serie di funzionalità per rendere più facile e flessibile la creazione di una smart home. I device compatibili con Matter potranno godere di strumenti dedicati per semplificare l’isntallazione.

Gli sviluppatori potranno contare anche su SDK e API dedicate per creare funzionalità uniche ed evolute per i device Alexa. In questo modo, le Skill dell’assistente vocale diventeranno sempre più performanti ed in grado di anticipare le esigenze degli utenti.