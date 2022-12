Il brand Tineco, è specializzato nella creazione e realizzazione di device smart per la pulizia della casa. Con il debutto di FLOOR ONE S7 PRO, l’azienda ha voluto realizzare un dispositivo top di gamma per garantire la massima pulizia unendola alle funzionalità più avanzate.

Il primo approccio con FLOOR ONE S7 PRO si è avuto ad IFA 2022, ma adesso Tineco ha svelato ufficialmente tutti i dettagli del prodotto. L’obiettivo, come sempre, è quello di offrire sempre soluzioni utili per semplificare l’esperienza di utilizzo.

Come confermato dall’azienda, il dispositivo garantisce la pulizia delle superfici più ostiche nel modo più efficiente possibile. Le funzioni di aspirazione e di lavaggio operano contemporaneamente per rimuovere rimuovendo efficacemente sia lo sporco incrostato che quello più superficiale.

La velocità di rotazione delle spazzole è di 450 giri al minuto e il flusso continuo di acqua pulita attraverso il sistema di riciclo minimizza la dispersione dei fluidi. La massima pulizia non avviene solo sui pavimenti, ma anche all’interno del macchinario per prevenire la formazione e la diffusione di muffe e batteri.

Al fine di migliorare la guidabilità, il team di Tineco ha sviluppato la guida bidirezionale SmoothPower. Attraverso il monitoraggio intelligente delle ruote posteriore, è possibile assecondare tutti i movimenti della lavapavimenti.

In fase di pulizia è possibile affidarsi alla tecnologia Tineco iLoop™ Smart Sensor per rilevare lo sporco e regolare automaticamente il flusso d’acqua, la velocità del rullo e la potenza di aspirazione. Le modalità di pulizia sono quattro: Auto, Max, Aspirazione e Ultra per una pulizia più profonda.

L’operatore riceve tutte le informazioni essenziali tramite un display LC da 3,6 pollici attraverso cui è possibile modificare i vari parametri. La batteria di FLOOR ONE S7 PRO garantisce una durata di pulizia di 40 minuti e i serbatoi di acqua non necessitano di essere riempiti durante le operazioni. Il prezzo è fissato a 799 euro con disponibilità a partire dalle prossime settimane.

