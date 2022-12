Hyundai ha svelato il design di Nuova KONA, la nuova generazione dell’iconico SUV compatto del brand coreano. Già da un primo sguardo, emerge il grande lavoro svolto dai designer che hanno puntato ad un look futuristico per la vettura elettrica.

Gli utenti potranno trovare la Nuova KONA più adatta alle propri esigenze potendo scegliere tra quattro varianti tra cui la versione 100% elettrica (EV), la full hybrid (HEV), la classica con motore endotermico (ICE) ed, infine, l’allestimento sportivo N Line.

Ogni versione potrà contare su un’architettura universale condivisa tra tutti i modelli, ma lo stile sarà unico e distintivo. Con questo nuovo modello, Hyundai vuole confermare il proprio impegno per la mobilità sostenibile sfruttando la tecnologia per rispondere alle diverse esigenze di mobilità dei clienti.

Hyundai ha svelato la Nuova Kona, un SUV pensato per essere guidato tutti i giorni e garantire sempre il massimo comfort e la massima versatilità

Come confermato da SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai Design Center: “Con l’inconfondibile carattere del modello, Nuova KONA esprime una presenza sicura, audace e dinamica. KONA si è evoluta sotto ogni aspetto per abbracciare una gamma ancora più ampia e diventare così un vero supporto per ogni stile di vita”.

La lunghezza complessiva di Nuova KONA diventa di 4.355 mm con 150 mm in più rispetto alla generazione precedente. Il team di sviluppo ha lavorato in maniera inusuale sulla vettura iniziando la progettazione dalla versione elettrica e adattando il design per le altre motorizzazioni.

Ecco quindi che possiamo trovare un frontale essenziale ma armonioso, con chiare funzionalità aerodinamiche. La nuova firma luminosa Seamless Horizon Lamp fa il proprio debutto su questa vettura e si sviluppa in orizzontale, conferendo uno stile unico alla vettura.

Nonostante tutto, Nuova KONA è un SUV e questo aspetto è sottolineato dalle fiancate muscolose e dai passaruota scolpiti. Questa unione evidenzia la robustezza del modello anche grazie alle finiture parametriche che creano movimento sulle fiancate.

Nella parte posteriore trova spazio la Seamless Horizon Lamp, cui si aggiunge una luce di stop nella parte alta, perfettamente integrata nella modanatura dello spoiler. Come ulteriore rifiniture possiamo trovare dettagli grafici a pixel sulla griglia anteriore e i cerchi da 19 pollici. A seconda del modello scelto, cambieranno alcune finiture per rendere lo stile più o meno aggressivo.

Gli interni sono progettati per offrire diverse funzioni di praticità ma garantire la comodità dei passeggeri. Il layout sportivo è impreziosito da un doppio display orizzontale flottante da 12,3 pollici per la gestione dell’intera vettura. Hyundai ha confermato che ulteriori dettagli su Nuova Hyundai KONA saranno svelati nei prossimi mesi.