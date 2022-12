Le funzioni che ogni giorno noi possiamo trovare all’interno di WhatsApp sono tantissime, grazie anche ai recenti aggiornamenti, ad esempio, è possibile inviare messaggi a sé stessi, solamente per citare la novità più allettante. Nonostante ciò, in rete si possono trovare software gratuiti che permettono di aggiungerne a titolo completamente gratis.

Sia chiaro, ci teniamo a sottolinearlo, le funzioni e gli utilizzi sono completamente legali, non rischiate, né commettete alcun reato se deciderete di seguire quanto vi scriveremo. I software possono essere scaricati direttamente dal web senza costi aggiuntivi.

WhatsApp: tantissimi trucchi per tutti

Volete risultare sempre offline su WhatsApp, ma allo stesso tempo non volete rinunciare alla lettura dei messaggi che ricevete ogni giorno? in vostro aiuto accorre direttamente Unseen, un’applicazione il cui scopo è letteralmente intercettare i messaggi in ingresso per permetterne la lettura all’esterno dell’app, in questo modo non sarete mai registrati come online, ma potrete leggere ogni cosa.

L’altra soluzione di cui vi parliamo può essere utilizzata per tracciare gli ingressi di determinati profili, in alcuni sensi per spiare gli utenti in modo completamente legale. Il suo nome è Whats Tracker, questi non è altro che, come avrete potuto intendere, un file log di tutte le variazioni di stato di un numero di telefono, in questo modo è possibile sapere con esattezza tutte le volte che si collega o scollega da WhatsApp, senza infrangere la sua privacy o dover mettere le mani sul dispositivo mobile.