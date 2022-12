Nonostante ne avessimo parlato nel mese di ottobre 2022, ora abbiamo la conferma ufficiale, gli Avatar sono disponibili per tutti gli account dell’applicazione di messaggistica WhatsApp.

Gli avatar possono essere utilizzati come immagine del profilo e per la creazione di 36 adesivi personalizzati, con i quali potremo rispondere ad amici e familiari in un modo esprimendo le nostre emozioni in modo completamente inedito. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: ora gli avatar sono disponibili per tutti gli account

Il colosso ha affermato nel comunicato che questa nuova funzionalità verrà distribuita agli utenti di tutto il mondo da ieri, tuttavia se ancora non la vedete vi consigliamo di aggiornare l’applicazione e attendere, poiché il rilascio potrebbe arrivare a scaglioni con attivazione da remoto.

Secondo Meta, per molti utenti questa sarà la prima esperienza con un avatar, e in effetti per buona parte della popolazione, quella meno tech addicted, potrebbe essere proprio così. Il valore degli avatar è noto da anni, soprattutto in ambito gaming, e la funzione è pensata per aiutare le persone a rappresentare sé stesse, soprattutto quando per motivi di privacy non si vuole usare una foto reale.

Nel corso del tempo, Meta prevede di espandere le opzioni di personalizzazione per includere illuminazione, ombreggiatura, nuove acconciature e altro ancora. La dichiarazione di Meta sui nuovi avatar è stata piuttosto concisa e non è stato specificato se gli avatar di Facebook si sincronizzeranno con quelli WhatsApp o se gli utenti dovranno crearne uno nuovo da zero. Non ci resta che guardare all’interno dell’applicazione per scoprirlo!.