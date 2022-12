Il gameplay in Need for Speed Unbound è abbastanza semplice: gareggi e vinci gare, quindi usi i soldi che guadagni per acquistare nuovi veicoli, che poi usi per competere e vincere gare aggiuntive. L’elenco potrebbe continuare all’infinito. Detto questo, c’è un exploit che puoi usare se sei stanco e vuoi solo un po’ di soldi o una bella macchina per correre subito.

Questo problema tecnico in Need for Speed Unbound dipende dal sistema di salvataggio del gioco e funzionerà solo per le gare che si concludono con un filmato anziché con una schermata di vittoria standard. Dal momento che è anche probabile che venga patchato in un futuro non troppo lontano, ti consiglierei di muoverti velocemente se vuoi guadagnarci qualcosa.

Need for Speed Unbound, ecco come fare

Il gameplay di Need for Speed Unbound si basa su un ciclo settimanale. Completando le gare giornaliere e tornando al garage, il tuo calendario avanzerà di un giorno alla volta finché non sarai pronto per gareggiare in una gara di qualificazione il settimo giorno. Per poterti permettere il buy-in per la gara di qualificazione, dovrai macinare denaro durante la settimana e il gioco prevede che tu lo faccia per un totale di quattro settimane separate.

Tuttavia, se sfrutti il sistema di salvataggio in Need for Speed Unbound, potrai partecipare più volte alla gara di qualificazione per macinare denaro. Ciò ti consentirà di pagare i buy-in di qualificazione nelle settimane successive senza alcuna difficoltà. È essenziale uscire dal gioco non appena inizia il filmato della vittoria al termine della partita affinché ciò abbia successo. Inizialmente verrai informato della tua ricompensa e ti verrà mostrata l’auto che hai vinto prima che inizi il filmato subito dopo.

Se ricarichi il gioco, dovresti avere le ricompense, ma Need For Speed Unbound non salverà i tuoi progressi, quindi potrai correre di nuovo la qualificazione. Procedi con questo ‘stratagemma’ tutte le volte che vuoi finché non avrai una quantità infinita di denaro per acquistare ciò che desideri. Probabilmente, questo ‘trucco’ verrà risolto in fretta quindi non passerà molto tempo prima che questa scorciatoia diventi nulla. Il gioco è disponibile per PS5, Xbox Serie X e PC.