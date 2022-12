Samsung presenta quest’oggi le sue patch di sicurezza di dicembre 2022, a distanza di poche ore dal rilascio da parte di Google e dall’avvio del rollout a partire dalla serie Galaxy S20.

A parte i modelli che stanno già ricevendo Android 13 in queste ore, le nuove patch dovrebbero arrivare insieme alla One UI 5 su diversi altri dispositivi. Scopriamo insieme le novità che presentano.

Samsung rilascia le patch di dicembre 2022

In queste settimane Samsung si è concentrata sul rilascio di Android 13 e One UI 5 per tanti modelli, con l’intento di riuscire a concludere la distribuzione addirittura entro la fine del 2022, ma questo non significa che abbia accantonato la sicurezza. Il produttore ha già avviato il rollout delle patch di sicurezza di dicembre 2022 per la serie Galaxy S20 e presto saranno tanti altri i dispositivi a riceverle.

In base a quanto riportato nel consueto bollettino, le ultime patch includono la correzione a ben 93 vulnerabilità, 67 delle quali comuni a quasi tutti i dispositivi Android. Della lunga lista, 5 vulnerabilità sono definite critiche, 63 di alta priorità e 12 moderate. La maggior parte di queste vulnerabilità riguardano smartphone e tablet Galaxy con Android 10, Android 11 e Android 12, ma alcune toccano anche l’ultima versione del robottino.

Le altre vulnerabilità includono la possibilità di disabilitare la crittografia del traffico di rete, di avere accesso alle informazioni del kernel nei dispositivi con chip Qualcomm, di avere accesso ai dati nell’app Contatti e alle informazioni dell’app Telefono. Oltre che sui Google Pixel, le patch di sicurezza di dicembre 2022 sono già in distribuzione a partire da Samsung Galaxy 20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G.