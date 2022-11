WindTRE è incredibile: offerta top con la GO Unlimited a 7 euro con giga illimitati

Proprio le promozioni mobili sono quello che mette in mostra al meglio ciò che quel gestore sa fare, in base sia alla qualità di rete che alla quantità dei contenuti ma anche alla convenienza del prezzo finale. Ricordiamo però che non tutte le offerte possono durare per sempre, visto che un mese sono in promozione e il mese dopo risultano praticamente uguali a come sono sempre state.

Quindi per tale motivo bisogna cogliere al volo il momento, sottoscrivendo l’opportunità che va a migliorare l’offerta che si possiede già da tempo. Se prima i grandi provider come Vodafone, TIM e WindTRE riuscivano ad essere leader incontrastati, oggi la situazione è nettamente diversa. Sono infatti tantissime le case telefoniche che si occupano di lanciare offerte mobili piena di contenuti e con una discreta qualità. Per restare in carreggiata però proprio WindTRE ha scelto di optare per una soluzione eccezionale, la quale concilia al suo interno tutta la qualità e la quantità dei contenuti del provider. Ricordiamo che non tutti potranno sottoscriverla.

WindTRE: la nuova GO Unlimited offre il meglio al suo interno con giga senza limiti per pochi euro mensili

Avere a disposizione un’offerta in fibra ottica da parte di WindTRE può essere un vero regalo visto che ne consegue anche un’offerta mobile a prezzo bassissimo e con tutto incluso.

La nuova GO Unlimited Star+ ha tutto: al suo interno potrete avere le telefonate senza limiti verso tutti, 200 messaggi verso tutti ma soprattutto giga senza limiti per navigare sul web. Il prezzo mensile è straordinario: pagherete solo 7,99 € al mese.