Qualcomm ha annunciato i suoi ultimi chip audio per auricolari e cuffie wireless, abilitando l’audio spaziale con tracciamento della testa, bassa latenza per i giochi mobile, audio senza perdite per un vero suono di qualità CD e compatibilità con Bluetooth LE Audio, che è destinato a sostituire il vecchio Bluetooth standard per il prossimo anno o due. I produttori stanno valutando attivamente i processori S3 e S5 Gen 2 e Qualcomm prevede che i primi dispositivi dotati di questi chip saranno disponibili nella seconda metà del 2023.

I nuovi processori S3 e S5 di Qualcomm consentono il lato cuffie/auricolari/altoparlante della piattaforma Snapdragon Sound in via di sviluppo dell’azienda, lanciata nel 2021. Snapdragon Sound è più una funzionalità e una certificazione delle prestazioni che una tecnologia. Quando un dispositivo audio wireless (come auricolari o cuffie) è abbinato a uno smartphone ed entrambi gli elementi mostrano il simbolo Snapdragon Sound, gli utenti sapranno cosa aspettarsi.

Qualcomm si prepara ai nuovi chipset

Qualcomm sta reinventando il significato di Snapdragon Sound nel 2023 con le sue CPU S3 e S5 Gen 2, grazie all’inclusione dell’audio spaziale con tracciamento della testa, una funzionalità che Apple ha contribuito a rendere popolare quando ha integrato la funzionalità nei suoi AirPods Pro di prima generazione nel 2020. Secondo il sondaggio State of Sound del 2022 di Qualcomm, più della metà dei suoi intervistati desidera l’audio spaziale nel loro prossimo paio di auricolari wireless. Non è chiaro se questi intervistati comprendano la distinzione tra la maggiore sensazione di immersione fornita dall’audio spaziale e il maggiore realismo fornito dal tracciamento della testa.

I giocatori mobile vorranno anche prendere nota della nuova garanzia audio a bassa latenza di Snapdragon Sound. Qualcomm afferma che gli auricolari e le cuffie autorizzati avranno una latenza di soli 48 millisecondi tra il momento in cui appare un flash sullo schermo e quando si sente il boom di accompagnamento. Non è esattamente privo di ritardi, come afferma Qualcomm, ma è molto meglio del ritardo che la maggior parte dei consumatori vedrà quando utilizzano codec Bluetooth meno recenti come SBC, AAC o persino il classico aptX di Qualcomm.

In termini di codec, la nuovissima piattaforma Snapdragon Sound sarà completamente interoperabile con il nuovo standard Bluetooth LE Audio, con funzionalità opzionali più intriganti come l’audio di trasmissione Auracast.