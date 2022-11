Verso la fine del mese di ottobre il produttore cinese Xiaomi ha presentato ufficialmente in Cina una nuova serie di smartphone di fascia media. Stiamo parlando di Redmi Note 12 e a quanto pare il loro debutto per il mercato europeo è piuttosto vicino.

Xiaomi Redmi Note 12: il debutto in Europa potrebbe essere molto vicino

A quanto pare Xiaomi è quasi pronta a far debuttare in veste ufficiale anche in Europa i suoi nuovi smartphone di fascia media a marchio Redmi. In particolare, il leaker Mukul Sharma ha dichiarato sulla propria pagina Twitter che i nuovi Redmi Note 12 potrebbero arrivare ufficialmente per il mercato europeo già a gennaio 2023.

Secondo il leaker, infatti, la produzione di massa dei nuovi dispositivi sarebbe già stata avviata in alcune regioni sia asiatiche sia europee. La nuova serie di fascia media di Xiaomi dovrebbe includere almeno tre modelli, ovvero Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro e Redmi Note 12 Plus.

Tutti e tre gli smartphone dovrebbero disporre di un ampio display con tecnologia OLED con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, invece, il modello base dovrebbe avere il soc Snapdragon 4 Gen 1, mentre gli altri due modelli dovrebbero avere come processore il soc MediaTek Dimensity 1080, un soc con processo produttivo a 6 nm. Sul modello base saranno poi presenti due fotocamere posteriori da 48 e 2 MP. Il modello Pro avrà invece tre fotocamere posteriori da 50, 8 e 2 MP. Il modello Pro Plus, invece, potrà vantare la presenza di tre fotocamere posteriori con un sensore fotografico principale da ben 200 e due sensori da 8 e 2 MP.