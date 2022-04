A quanto pare il produttore cinese Xiaomi sta già preparando l’arrivo sul mercato della nuova serie di smartphone di fascia media, ovvero i nuovi Redmi Note 12. A svelarlo, in particolare, è stata l’azienda stessa tramite una nuova immagine teaser ufficiale.

Xiaomi sta già preparando l’arrivo della nuova serie di mid-range Redmi Note 12

Dopo gli smartphone top di gamma della serie Xiaomi 12, il noto produttore cinese sta preparando l’arrivo della nuova serie di smartphone di fascia media a marchio Redmi. Come già accennato, infatti, l’azienda ha da poco pubblicato una nuova immagine teaser ufficiale.

Da questa immagine, in particolare, si capisce subito che Xiaomi sta preparando l’arrivo dei nuovi Redmi Note e immaginiamo che si chiameranno presumibilmente Redmi Note 12 Pro Redmi Note 12 Pro+. In realtà, nei teaser il CEO di Redmi Lu Weibing parla di possibili upgrade degli scorsi Redmi Note 10, quindi in realtà non abbiamo sappiamo con certezza se i nuovi smartphone si chiameranno davvero così.

Per quanto riguarda le specifiche, comunque, i rumors emersi in questi giorni parlano della presenza su entrambi i device di un display in risoluzione FullHD+ e con una diagonale molto ampia da 6.6 pollici. Dal punto di vista delle prestazioni, invece, si parla della possibile presenza dei soc MediaTek Dimensity 1300 e MediaTek Dimensity 8000 o 8100, mentre i tagli di memoria dovrebbero comprendere 6 o 8 GB di RAM e 128 oppure 256 GB di storage interno. Entrambi gli smartphone dovrebbero poi avere a bordo la versione del software di Google Android 12, mentre le batterie dovrebbero essere da 4980 mAh e da 4300 mAh.