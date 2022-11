Illusione Ottica: l'animale nascosto è davanti ai tuoi occhi ma non lo vedi

Qualche giorno fa vi abbiamo proposto un’illusione ottica tanto complessa da risultare quasi impossibile. Dunque, se siete riusciti a risolvere la sfida dell’uomo e dello struzzo questo per voi sarà un gioco da ragazzi, anzi, da bambini.

Illusione Ottica: qual è l’animale nascosto nella foto?

Oggi vedremo un’illusione ottica reale e presente in natura. Nell’immagine infatti non appare alcun disegno, bensì una foto ritraente un prato con dei fiorellini lilla e un elemento nascosto tra i ciuffi di erba. Ricordate la sfida del criceto? Ecco, è molto simile. Anche per questa avrete a disposizione solamente 5 secondi, dopodiché la vostra risposta sarà nulla.

Non barate! Non potete guardare l’immagine fin quando non avrete premuto play sul cronometro. Ovviamente nessuno vi castigherà se non seguirete le regole del gioco, misurare il tempo è solo ed esclusivamente un modo per mettervi alla prova divertendovi. Così facendo i brutti pensieri legati al quotidiano scompariranno anche per soli 5 secondi.

Se non siete riusciti a trovarla vi aiutiamo noi. Il consiglio che possiamo darvi è: la prima cosa che noterete risale ad una zampetta. Di chi sarà? Sicuramente è di colore verde, saltella e la sua pelle può risultare anche lucida. Suvvia! Più di così non possiamo dirvi, ora tocca a voi, ma vi assicuriamo che questa illusione ottica è più semplice di tante altre.

Se al contrario tale sfida è fin troppo semplice per voi, vi consigliamo di dare un’occhiata a quella del cavallo, del telefono tra le nuvole, ma anche a quella psicologica. Presto ne usciranno delle altre, rimanete sintonizzati!