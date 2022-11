Il noto produttore Teclast ha da poco annunciato sul mercato in occasione dell’evento del Single’s Day 11.11 un nuovo tablet. Si tratta del nuovo Teclast M40 Plus, un dispositivo low cost ma che può comunque vantare la presenza di Android 12 a bordo.

Teclast annuncia per il Single’s Day il nuovo tablet low cost Teclast M40 Plus

Teclast ha da poco aggiunto un nuovo tablet low cost al suo vasto catalogo di prodotti. Come già accennato, si tratta del nuovo Teclast M40 Plus ed è stato svelato proprio in concomitanza con l’evento del Single’s Day 11.11. Come già detto, tra le caratteristiche troviamo installato a bordo sistema operativo Android 12 in versione simil stock.

Sono presenti il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.0 e il GPS. La batteria ha poi una capienza di 7000 mAh ricaricabile tramite una porta USB Type C. Come già detto, è un tablet di fascia bassa. Le prestazioni sono affidate al soc Kompanio 500 e quest’ultimo è supportato da tagli di memoria con 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage interno UFS 2.1 espandibile tramite scheda microSD.

Dal punto di vista estetico, invece, il nuovo tablet del produttore Teclast è realizzato con una scocca in metallo. La parte frontale può poi vantare la presenza di un ampio display con una diagonale da 10.1 pollici. Si tratta di un pannello di tipo IPS LCD in risoluzione pari al FullHD+ nel form factor di 16:10.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet Teclast M40 Plus è al momento disponibile sullo store online Aliexpress ad un prezzo scontato di 138 euro.