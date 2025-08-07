Aliexpress, due prodotti Xiaomi a dei prezzi ASSURDI

Il noto store online Aliexpress stupisce sempre per i prodotti che propone a dei prezzi decisamente convenienti ed interessanti. Quest’oggi, fra i vari prodotti tech disponibili segnaliamo due dispositivi del noto produttore tech Xiaomi. Ci stiamo riferendo in particolare a due prodotti che possono essere piuttosto utili in diversi contesti. Il primo di questi è il device wearable Xiaomi Mi Band 9 Pro, mentre il secondo è il Compressore D’aria Elettrico a marchio Xiaomi.

Aliexpress, smart band e compressore d’aria a marchio Xiaomi ad un prezzo WOW

Sono al momento disponibili sul noto store online Aliexpress non uno ma ben due prodotti di rilievo a marchio Xiaomi. Come da tradizione dello store, questi prodotti sono proposti a dei prezzi che lasciano davvero senza parole. Come sempre, poi, la spedizione sarà totalmente gratuita e non saranno previste eventuali spese per i dazi doganali.

“ Xiaomi Mi Band 9 Pro Smart bracciale, Display AMOLED da 1.74 “”, monitoraggio dell’ossigeno nel sangue della frequenza cardiaca BT5.4, 150 + modalità sportive Smart Band” – LINK PER L’ACQUISTO

Smart bracciale, Display AMOLED da 1.74 “”, monitoraggio dell’ossigeno nel sangue della frequenza cardiaca BT5.4, 150 + modalità sportive Smart Band” – Xiaomi Mini Pompa di Aria Portatile 2 Norma Mijia Compressore D’aria Elettrico Treasure Tipo-C Multiutensile Gonfiatore Per Auto Automotive 2000mAh 5V – LINK PER L’ACQUISTO

Il primo di questi prodotti è la nuova Xiaomi Mi Band 9 Pro. Si tratta di uno degli ultimi device wearable dell’azienda e diventa pressoché essenziale per tutti coloro che amano fare dello sport ma che vogliono allo stesso tempo monitorare vari parametri. La smart band è infatti in grado di supportare numerose attività sportive, monitorando allo stesso tempo diversi parametri, come ad esempio l’andamento del battito cardiaco. Non manca poi un bel display con tecnologia AMOLED con cui seguire il tutto e, all’occorrenza, si potranno anche tenere sotto controllo le notifiche provenienti dal proprio smartphone. Al momento, gli utenti potranno acquistarlo su AliExpress ad un super prezzo di soli 65,02 euro contro gli iniziali 223,11 euro grazie allo sconto proposto del 70%.

Il secondo prodotto di Xiaomi ad un super prezzo è il nuovo Compressore D’aria Elettrico. Quest’ultimo è compatto e soprattutto utilissimo in caso di emergenza e lo si può portare sempre con sé per ogni necessità. Gli utenti lo potranno acquistare ad un prezzo scontato di soli 29,47 euro contro gli iniziali 85,90 euro.