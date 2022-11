Simile a Samsung e ad altri importanti produttori di smartphone, Xiaomi integra gli annunci pubblicitari nella sua interfaccia utente. Aiuta l’azienda ad aumentare i propri profitti e, di conseguenza, a ridurre il prezzo degli articoli che vende. Tuttavia, questo potrebbe cambiare nel prossimo futuro.

Sono passati molti anni da quando Xiaomi ha iniziato a incorporare annunci pubblicitari nella propria versione personalizzata di MIUI. Questi possono essere visti in alcune diverse applicazioni mobile, inclusi Mi Browser e Mi Video; tuttavia, non sembra che abbiano un impatto su tutti gli utenti. In effetti, sembrerebbe che il marketing abbia un impatto maggiore su vari mercati, uno dei quali è in particolare l’India e che queste pubblicità sono più evidenti su dispositivi elettronici a basso prezzo.

Xiaomi MIUI 14 arriverà con Xiaomi 13 Pro

Sebbene sia possibile disattivare tutto questo materiale sconvolgente, non tutti gli utenti sono consapevoli che questa impostazione è disponibile per loro. Con il rilascio della MIUI 13, Xiaomi ha tentato di snellire e semplificare la procedura. Tuttavia, è necessaria un’importante revisione di questa politica il prima possibile. Un recente rapporto suggerisce che la MIUI 14 potrebbe rendere ridondante la visualizzazione di pubblicità sui dispositivi prodotti dall’azienda cinese.

Secondo un suggerimento di MyDrivers, la futura versione della MIUI 14, che potrebbe non avere pubblicità, potrebbe essere rilasciata a breve. L’azienda cinese cerca di aumentare l’appetibilità dei propri prodotti tra i consumatori che in passato non avevano preso in considerazione l’acquisto di uno dei propri articoli.

Secondo l’insider, l’eliminazione del bloatware e delle applicazioni preinstallate sarà uno degli obiettivi principali della MIUI 14. Con la MIUI 13, Xiaomi ha già dimostrato un notevole impegno in questo ambito. Ricorda che Xiaomi ha avuto la particolarità di introdurre lo Xiaomi 12 in Cina con meno applicazioni preinstallate rispetto a quelle che si trovano su iPhone o persino sui telefoni Samsung. Questo ha dato a Xiaomi l’opportunità di distinguersi dai suoi concorrenti. C’erano solo un totale di sette applicazioni, che includevano la Galleria, la Fotocamera e il Telefono.

MIUI 14 avrà anche una serie di aggiornamenti alle sue numerose utilità, oltre a queste due importanti modifiche.