Il Gruppo Iliad sta cercando di risparmiare energia elettrica annunciando in un comunicato stampa che sta attuando nuove politiche interne. L’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente l’efficienza energetica delle proprie reti.

Poiché rappresentano la maggior parte del suo consumo complessivo di elettricità, il Gruppo Iliad indica che “sta tentando ogni sforzo per ottimizzare il consumo delle sue reti. Sul mobile, il Gruppo ha deciso oggi di spegnere nelle ore notturne alcune bande estendendo l’attuale sistema alle frequenze di 2100 Mhz in 4G, 2100 in 3G e 3,5 Ghz in 5G. Se il traffico lo richiede, le celle che sono state disattivate si riaccendono automaticamente. Questo sforzo si traduce in un calo del consumo di energia elettrica di oltre il 10% durante il periodo in cui le celle sono spente, e questo processo non interferisce sull’utilizzo e sulla qualità del servizio“.

Novità anche per le reti fisse

Per quanto riguarda le reti fisse, la migrazione dal rame alla fibra è fondamentale per il Gruppo Xavier Niel, una linea in fibra ottica che consuma quattro volte meno della rete in rame. Questo è il motivo per cui la società ha deciso di attuare questa poltiica, che consente di lavorare in parallelo su una forte ottimizzazione dei suoi apparati in rame. L’obiettivo è quello di diminuire i consumi energetici fino a 7,05 MW.

Con oltre 10.000 dipendenti tra Francia e Italia, il Gruppo annuncia di essere ora impegnato in una serie di misure per ottimizzare i consumi in tutti i suoi uffici. Sono stati messi in atto diverse soluzioni e contromisure per ottimizzare l’illuminazione e le apparecchiature informatiche.

Iliad si impegna inoltre a ridurre significativamente il tempo necessario per l’accensione dell’illuminazione esterna, degli schermi pubblicitari e dei display dei negozi al fine di limitare l’accensione al di fuori degli orari di apertura.