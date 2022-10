In occasione del Lucca Comics & Games 2022, che si terrà dal 28 ottobre al 1° novembre, tutti i partecipanti potranno scoprire i nuovi prodotti MEDION ERAZER. Il brand ha appena rinnovato la propria gamma di PC e laptop da gaming e li renderà i protagonisti dell’evento in un modo del tutto insolito.

Infatti, l’enorme Truck MEDION ERAZER è partito dal nord Europa e terminerà il proprio viaggio esattamente a Lucca. La location finale sarà proprio alle mura della città, più precisamente sotto a Porta Sant’Anna.

Il bilico di oltre 16 metri non passa certamente inosservato. Sulle fiancate è possibile scorgere Lady ERAZER, essere robotico proveniente da una galassia tecnologicamente avanzata. Si tratta della mascotte del brand che incarna al meglio le caratteristiche delle macchine da gaming: potenza, velocità, affidabilità e design innovativo.

I partecipanti del Lucca Comics & Games 2022 potranno provare con mano i PC da gaming appena presentati da MEDION ERAZER

L’accesso al truck è gratuito e sarà possibile provare una delle postazioni super tecnologiche preparate per l’occasione. L’allestimento prevede uno dei PC da gaming di MEDION ERAZER equipaggiato con Call of Duty: Modern Warfare II. La scelta non è casuale in quanto il nuovo titolo farà il proprio debutto proprio il 28 ottobre, primo giorno di Lucca Comics & Games 2022.

Non mancherà la possibilità di partecipare ai tornei, agli incontri con talent e creator e molto altro. Uno degli appuntamenti da non perdere è l’incontro con Gabbo previsto per sabato 29 ottobre. È possibile consultare la mappa dell’evento per scoprire con esattezza dove recarsi per trovare il truck.