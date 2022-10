Il debutto di The Sims 4 ormai risale al lontano 2014 ma, nonostante il tempo, il simulatore di vita realizzato da Maxis ha ancora il suo fascino. Proprio per questo motivo, EA ha scelto di rendere il gioco gratuito per tutti gli utenti.

I giocatori potranno scaricare The Sims 4 gratuitamente su tutte le piattaforme su cui è disponibile, questo significa console Microsoft, Sony e PC. Per chi non ha ancora provato il titolo quindi sarà una ghiotta occasione per immergersi in questo magico mondo e prendere il controllo di un Sim.

Si potrà seguire la vita dei propri Sim, farli crescere, studiare e lavorare, e decidere come debbano vivere la loro vita. Tutto parte con la fase di creazione del proprio personaggio che permette di avere un controllo specifico sui lineamenti fisici e caratteriali.

The Sims 4 è diventato totalmente gratuito, EA vuole dare la possibilità a tutti i giocatori di immergersi in questo fantastico mondo

La stessa libertà la si ritrova anche nella costruzione di nuove case, in quanto si decideranno le dimensioni e lo stile a cui si aggiunge la possibilità di arredarle di tutto punto. Non bisogna dimenticare anche la componente Social, con la possibilità di condividere le proprie creazioni con tutta la Community.

Le interazioni con i vicini saranno centrali per creare nuove amicizie o storie d’amore. Le aree esplorabili sono molto varie e includono sia il vicinato che il centro città in diverse location. Per ampliare ulteriormente le possibilità di gioco, The Sims 4 offre tantissime espansioni e DLC. Alcune aggiungono solo nuovi oggetti, altri introducono vere e proprie modifiche al gameplay.

Purtroppo questi DLC sono disponibili esclusivamente per l’acquisto ma EA li propone spesso in sconto. Gli utenti però, potranno acquistare quelli che ritengono più opportuni per espandere le possibilità e creare la propria esperienza su misura per The Sims 4.