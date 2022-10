WindTRE GO Unlimited Star+: l'offerta distrugge Vodafone e TIM con giga senza limiti

Risulterà difficile questa volta riuscire a dire di no ad un gestore famoso come WindTRE, il quale permette di avere la massima qualità. Insieme a pochi altri infatti questo provider sta dominando il mercato soprattutto da quando è stata effettuata la fusione dei due gestori che ha portato a questo nuovo tipo di esperienza.

Per tale motivazione, facendo leva proprio su queste caratteristiche, WindTRE ha scelto di proporre le sue nuove armi per fare la guerra agli altri gestori concorrenti.

WindTRE lancia le sue migliori offerte che battono la concorrenza a colpi di prezzi bassi e contenuti ampi

Quello che ha scaturito una vera e propria girandola di utenti ultimamente è la volontà di tanti gestori di riportarne indietro un buon numero. Tra questi c’è sicuramente WindTRE che si sarebbe adoperato in quanto gestore leader nel mercato italiano per far tornare sui propri passi alcuni dei suoi vecchi clienti. Il noto provider ci sarebbe riuscito con due offerte in particolare, le quali sarebbero state proposte tramite un contatto diretto con chiamata o SMS.

Però davvero difficile fare meglio per quanto riguarda però l’ultima offerta di WindTRE, ovvero di quella GO Unlimited Star+, soluzione che costa poco, che viene indirizzata solo ai già clienti con rete fissa e che soprattutto a contenuti stratosferici. Basta infatti pagare una cifra mensile di soli 7,99 € per sempre per avere il meglio che c’è. Ci saranno minuti senza limiti per telefonare chiunque si desideri, SMS senza limiti verso tutti ma soprattutto giga senza limiti sfruttando la connessione del provider.