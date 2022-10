Durante la conferenza Ignite 2022, Microsoft ha mostrato ai partecipanti l’immagine di un’interfaccia utente di Windows senza nome. Di conseguenza, la società di Redmond potrebbe aver offerto un’anteprima dell’interfaccia utente per Windows 12.

Windows 12, è ancora presto per il sistema operativo

Windows Central è la fonte più affidabile di informazioni aggiornate sull’imminente lancio del sistema operativo Windows di Microsoft. L’immagine che è stata utilizzata per mostrare il programma Microsoft Teams durante la presentazione è stata analizzata su questo sito web. Dopo aver affermato che il rilascio di Windows 12 potrebbe avvenire nel 2024. A causa della bassa risoluzione dell’immagine, abbiamo dovuto costruire un modello per rappresentare con precisione ciò che abbiamo visto.

L’immagine in questione raffigura una nuova interfaccia utente (UI). Non sembra avere la stessa interfaccia utente di Windows, cosa che siamo abituati a vedere. Come diretta conseguenza di ciò, la barra delle applicazioni mobile può essere trovata nell’angolo in basso a destra dello schermo. Mentre le icone per il sistema sono finite nell’angolo destro. È possibile accedere alla casella di ricerca mobile in alto al centro della pagina. Inoltre, le previsioni del tempo possono essere visualizzate nell’angolo in alto a sinistra dell’immagine.

Windows Central ha ridisegnato il layout del programma. perché in precedenza avevano visto una presentazione interna di un prototipo di interfaccia di Windows 12 che era abbastanza simile e aveva un layout molto comparabile. Pertanto, anche se l’immagine che viene ora mostrata potrebbe non essere una rappresentazione accurata della nuova interfaccia utente. È una dichiarazione di ciò che i team Microsoft intendono ottenere con la versione futura, quindi serve al suo scopo. Conosciuto con il suo soprannome segreto, ‘NextValley’.