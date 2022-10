Fossil annuncia il nuovo Fossil Gen 6 Wellness Edition, incentrato sul benessere dell’utente e il primo a disporre dell’ultima versione di Google Wear OS.

La nuova Wellness Edition della linea Gen 6 ha gli stessi vantaggi e funzioni di sempre ma vanta una gamma di funzioni avanzate per il benessere, prestazioni superiori e più velocità. Tutto garantito dall’aggiunta di Snapdragon Wear 4100+, il nuovo sistema di ricarica rapida e le ultime tecnologie per quanto riguarda la connettività.

Il nuovo smartwatch Fossil arriverà a livello mondiale il 17 ottobre a 299 euro, con un assortimento variegato di cinturini in silicone il cui prezzo ammonta a 25 euro ciascuno. Non è il primo dispositivo indossabile a disporre di Wear OS di Google ma è il primo ad essere munito della versione più recente, con interfaccia rivisitata, nuovo sistema di navigazione, prestazioni migliorate e parametri per salute e benessere.

Fossil ufficializza l’arrivo sul mercato del nuovo smartwatch Gen 6 Wellness Edition

Tra le funzioni più interessanti ritroviamo: app Wellness con nuovi parametri e più autonomia della batteria, misurazione Sp02, stima sul livello di salute cardio, rilevamento automatico degli allenamenti, controllo delle zone di frequenza cardiaca, monitoraggio continuo di quest’ultima. Infine, monitoraggio del sonno avanzato. Sarà possibile controllare e gestire tutti i parametri, compresi quelli introdotti con questa nuova versione, tramite l’app Fossil Smartwatches, rilanciata qualche mese fa con nuove opzioni. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di accedere ad app come Spotify, YouTube, Amazon Alexa e tante altre direttamente da Google Play.

Fossil Gen 6 Wellness Edition arriverà sul mercato con tre modelli, con placcatura ionica nera, argento o color oro rosa. I cinturini sono spessi solo 20 mm e sono confortevoli in qualsiasi situazione, mentre si dorme, mentre ci si allena e persino quando si nuota. Sono tre anche i quadranti tra cui l’utente potrà scegliere per personalizzare al massimo il proprio smartwatch.