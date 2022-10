Eurospin avvicina le proprie offerte ai minimi storici a cui gli altri rivenditori di elettronica ci hanno abituato nel corso del tempo, i prezzi sono bassissimi e pronti per far sentire la propria voce nel mercato nazionale, mettendo a disposizione di tutti un risparmio che travalica il buon senso.

Il volantino rappresenta sicuramente una delle ottime occasioni su cui è possibile fare affidamento nel periodo, infatti gli acquisti possono essere completati in ogni negozio sul territorio, con risparmio importante sul prezzo finale di vendita. I prodotti selezionati vengono costantemente distribuiti con garanzia di 2 anni, la cui validità parte proprio dal giorno effettivo di acquisto.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, riuscirete così ad avere gratis le offerte e tantissimi codici sconto gratis.

Eurospin: grandiose offerte e tanti sconti

Un risparmio assoluto vi attende da Eurospin, le nuove offerte del volantino sono sicuramente molto interessanti, ed alla portata della maggior parte dei consumatori, anche i meno abbienti. La campagna promozionale è ricca di occasioni da non perdere di vista, come ad esempio il televisore Telefunken da 32 pollici, disponibile all’acquisto a soli 189 euro.

Virando verso il mondo degli elettrodomestici, sono comunque disponibili innumerevoli prodotti in promozione, quali possono essere l’asciugatrice Hoover da 449 euro, come anche l’aspirabriciole Ariete disponibile a 22,99 euro, oppure la piastra elettrica Sandwiches e Cookies a 42,99 euro, concludendo la selezione con lo sbattitore elettrico, e ciotola girevole, proposto al prezzo finale di soli 22,99 euro.

Tutti questi prodotti sono in promozione, come anticipato, solo ed esclusivamente in negozio.