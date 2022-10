Logitech G e Herman Miller hanno presentato ufficialmente Vantum, una sedia da gaming premium. Questa soluzione è stata pensata per avere un design unico ma al tempo stesso offrire la massima versatilità e comfort a tutti i giocatori.

Sia che gli utenti cerchino la massima concentrazione o il semplice relax, Vantum offrirà esattamente quello che si sta cercando. La partnership tra Herman Miller e Logitech G ha permesso di creare la sedia da gaming definitiva per tutti gli utenti.

Dal punto di vista qualitativo, la Vantum è rigorosamente testata e costruita per durare nel tempo. Tutti i materiali utilizzati sono durevoli e sostenibili e i produttori hanno fatto largo uso dell’alluminio pressofuso e del nylon caricato vetro.

Logitech G e Herman Miller hanno realizzato la sedia da gaming Vantum per soddisfare anche i clienti più esigenti

Il design, invece, è appositamente studiato da Logitech G e Herman Miller per posizionare proattivamente gli utenti in una posizione attiva/eretta nel momento in cui si siedono. I supporti sono regolabili e forniscono un rinforzo al torace, alla parte bassa della schiena e al bacino, prevenendo così il rischio di scivolamento e affaticamento. Per garantire il massimo comfort, è presente anche un poggiatesta che sostiene correttamente l’area in cui la base della testa incontra la colonna vertebrale.

Come affermato da Jon Campbell, General Manager of Gaming di Herman Miller: “In qualità di marchio incentrato sulle performance, la nostra ambizione finale è quella di sbloccare il potenziale di ogni giocatore attraverso soluzioni e ricerche ponderate che risolvano i problemi, producano risultati e consentano cambiamenti significativi a ogni livello di gioco. La Vantum Gaming Chair è la nostra risposta alla richiesta della community di ottenere di più dalla nostra partnership. Offre la stessa ergonomia avanzata, una qualità impareggiabile e il fascino della Embody Gaming Chair originale, ma ora con più opzioni di colore e un prezzo più accessibile“.

Tutti coloro interessati ad acquistare la Vantum Gaming Chair possono collegarsi al sito ufficiale e configurarla secondo i propri gusti. Le tre colorazioni disponibili sono: Polar, Flare e Obsidian. Il prezzo di lancio è di 1.298 euro ed è garantita per ben 12 anni.