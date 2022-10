NZXT sta offrendo ampia scelta alla community interessata alla realizzazione dei propri PC gaming. In queste ore, infatti, è stata annunciata la nuova scheda madre N7 B650E, la più recente scheda madre compatibile con le CPU AMD Ryzen serie 7000 della serie NZXT N7.

Dopo il lancio della scheda madre N7 Z790 ATX, una soluzione pensata per le CPU Intel Raptor Lake, ecco quindi arrivare anche l’hardware dedicato alle CPU AMD. La scheda madre è sviluppata per tutti coloro che vogliono realizzare un PC gaming dalle elevate prestazioni.

La realizzazione è estremamente curata e il design è impreziosito da una elegante copertura in metallo colorata di bianco o nero. L’installazione è facile così da permettere a tutti di procedere ad un assemblaggio privo di rischi.

NZXT ha svelato la nuovissima scheda madre N7 B650E ATX, una soluzione ottimizzata per la massima compatibilità con le CPU AMD Ryzen serie 7000

Dal punto di vista della dotazione tecnica, la scheda madre N7 B650E ATX supporta i più aggiornati standard wireless Wi-Fi 6E e Bluetooth V5.2, presenta un dissipatore di calore per gli SSD M.2 e integra il supporto completo per la tecnologia NZXT CAM per controllo di RGB e ventole.

Tra le principali caratteristiche della scheda madre N7 B650E troviamo le fasi di alimentazione 16+2+1 con Smart Power Stage (SPS) 90A. Questa soluzione assicura un monitoraggio e stabilità della corrente per un overclocking estremo.

La maschera I/O posteriore integrata offre un layout efficiente per un’installazione ottimizzata e un’ampia disposizione di porte sul retro. Lo sviluppo è dedicato al chipset AMD B650 ed è compatibile con processori AMD Ryzen serie 7000. Sono presenti tre connettori per SSD M.2 si cui uno ha un dissipatore integrato.

La disponibilità ufficiale è prevista per la fine dell’anno con un prezzo di lancio di 429.99 euro. Per maggiori dettagli è possibile collegarsi al sito ufficiale del produttore.